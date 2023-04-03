Hamed Vejselovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Vejselovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed Vejselovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamed Vejselovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamed Vejselovic 15 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamed Vejselovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Hamed Vejselovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamed Vejselovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamed Vejselovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamed Vejselovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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