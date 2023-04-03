Hamed Yousef Al Shanqiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Yousef Al Shanqiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed Yousef Al Shanqiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamed Yousef Al Shanqiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamed Yousef Al Shanqiti 26 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hamed bin Abdullah bin M. Yousef Al-Shanqiti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamed Yousef Al Shanqiti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Hamed Yousef Al Shanqiti'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamed Yousef Al Shanqiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamed Yousef Al Shanqiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamed Yousef Al Shanqiti şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Al-Shabab FC

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