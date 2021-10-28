Hamel ne demek, TDK'ya göre Hamel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hamel ne demek? Hamel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hamel kelimesi. Peki Hamel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hamel nedir, Hamel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAMEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hamel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hamel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Hamel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koç

