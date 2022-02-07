Hamhalat ne demek, TDK'ya göre Hamhalat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hamhalat ne demek? Hamhalat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hamhalat kelimesi. Peki hamhalat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hamhalat nedir, hamhalat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAMHALAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hamhalat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hamhalat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaba saba, görgüsüz

- Verimsiz, çorak, kuru



HAMHALAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hamhalat bir adam.

- Demeye kalmadı, yolumuzun iki yanında hamhalat, suratsız tarlalar peyda oldu.

