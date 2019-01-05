Hami Aksoy, "Pompeo’nun bir internet haber sitesine verdiği mülakatta ilgili açıklamada bulundu" IHAAW153326-SIY/04-01-2019 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup, gerek içerik bakımından r

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