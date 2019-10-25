Hami Aksoy: Yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütü tarafından bugün yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan rapora ilişkin konuştu. Aksoy, raporda bulunan iddiaları reddettiklerini belirterek, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütü tarafından bugün yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz. Türkiye, 3.6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere topraklarına sığınan yaklaşık 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Ülkemiz, çok sayıda ülkenin sınırlarına duvarlar ördüğü, tel örgülerin arkasına saklandığı bir dönemde kapılarını ihtiyaç sahiplerine açmıştır" dedi.

'GERİ GÖNDERMEME İLKESİNE TİTİZLİKLE UYMAKTAYIZ'

"Bu kişilere en iyi şekilde ev sahipliği yaparken uluslararası yükümlülüklerimiz uyarınca "geri göndermeme" ilkesine titizlikle uymaktayız" diyen Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. İlgili makamlarımız Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde yürütmektedir. Nitekim Türkiye'nin Suriye'de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar ülkemizden 365 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak geri dönmüştür. Ülkemiz, mültecilerin geri dönüşlerinin gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu sürecin uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi gerektiğini her fırsatta hatırlatmaktadır."

Aksoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Suriye'de gerekli insani ve fiziki altyapı ile güvenlik koşullarının sağlanması halinde, Suriyelilerin ülkelerine geri dönebileceğine inanıyoruz. Esasen Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarından biri de, PKK/PYD/YPG terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan yüz binlerce Suriyelinin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşlerini kolaylaştıracak koşulların sağlanacağı bir güvenli bölge oluşturulmasıdır. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecinin kolaylaştırılması konusunda uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düştüğünü düşünüyoruz. Ülkemiz, Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gereken adımları atmaya devam edecektir."

Kaynak: DHA