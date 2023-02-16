Hami Baytar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hami Baytar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hami Baytar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hami Baytar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hami Baytar 20 Şubat 1998 tarihinde Bielefeld şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hami Baytar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tiger Sports Consulting yapmaktadır. Hami Baytar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hami Baytar'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hami Baytar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamiibaytar/

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Hami Baytar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hami Baytar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Hami Baytar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hami Baytar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2014 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2015 yılında Galatasaray U19

22 Eylül 2017 yılında Malatyaspor USA

16 Ocak 2018 yılında Kdz. Ereğli Bld

19 Eylül 2019 yılında Torbalıspor

28 Nisan 2021 yılında Erdemli Bld

2 Eylül 2021 yılında Karaman FK

15 Ağu 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Hami Baytar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hami Baytar şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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