Hamid Ahadad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamid Ahadad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamid Ahadad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamid Ahadad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamid Ahadad 30 Kasım 1994 tarihinde Agadir şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamid Ahadad Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamid Ahadad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamid Ahadad'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamid Ahadad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamid Ahadad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamid Ahadad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamid Ahadad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Difaâ El Jadida

1 Temmuz 2018 yılında Zamalek

24 Temmuz 2019 yılında Raja Casablanca

12 Ekim 2020 yılında Zamalek

30 Ağu 2021 yılında Raja Casablanca

11 Ağu 2022 yılında Wydad AC

Hamid Ahadad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamid Ahadad şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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