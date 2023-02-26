Hamid Bouhamdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamid Bouhamdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamid Bouhamdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamid Bouhamdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamid Bouhamdan 23 Temmuz 1989 tarihinde Dezful, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حمید بوحمدان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamid Bouhamdan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Hamid Bouhamdan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 7 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Hamid Bouhamdan'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamid Bouhamdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamid Bouhamdan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamid Bouhamdan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamid Bouhamdan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Foolad Novin

1 Temmuz 2011 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2013 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2014 yılında Naft M.I.S F.C.

30 Haziran 2015 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2016 yılında Foolad

1 Temmuz 2017 yılında Zob Ahan

29 Ekim 2020 yılında Tractor

7 Kasım 2021 yılında Foolad

Hamid Bouhamdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamid Bouhamdan şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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