Hamid El İdrissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamid El İdrissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamid El İdrissi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamid El İdrissi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamid El İdrissi 9 Mart 2001 tarihinde København şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Hamid El idrissi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamid El İdrissi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamid El İdrissi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hamid El İdrissi'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamid El İdrissi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamid El İdrissi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamid El İdrissi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamid El İdrissi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AB Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Hvidovre IF U19

1 Ocak 2019 yılında B.93 U19

1 Ocak 2020 yılında B.93

4 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Hilleröd F

Hamid El İdrissi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamid El İdrissi şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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