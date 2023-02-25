Hamida Salah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamida Salah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamida Salah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamida Salah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamida Salah 23 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamida Salah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamida Salah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Hamida Salah'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamida Salah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamida Salah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamida Salah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamida Salah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2017 yılında CR Belouizdad

1 Temmuz 2018 yılında US Beni Douala

24 Aralık 2018 yılında JSM Skikda

1 Temmuz 2019 yılında A Bou Saâda

12 Ekim 2020 yılında NC Magra

Hamida Salah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamida Salah şuan NC Magra takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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