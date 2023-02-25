Hamidou Keyta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamidou Keyta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamidou Keyta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamidou Keyta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamidou Keyta 17 Aralık 1994 tarihinde Montivilliers şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamidou Keyta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Hamidou Keyta, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hamidou Keyta'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamidou Keyta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamidou Keyta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamidou Keyta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamidou Keyta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2015 yılında Trélissac FC

1 Temmuz 2016 yılında Saint-Étienne B

2 Eylül 2017 yılında FC Chambly Oise

4 Temmuz 2018 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul

7 Eylül 2019 yılında FC Botosani

31 Temmuz 2021 yılında Santa Clara

26 Ocak 2022 yılında Zira FK

Hamidou Keyta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamidou Keyta şuan Zira FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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