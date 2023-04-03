Hamidou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamidou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamidou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamidou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamidou 26 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Hamidou Diallo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamidou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondo Victory yapmaktadır. Hamidou, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hamidou'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Hamidou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamidou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında SC Farense A23
Hamidou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamidou şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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