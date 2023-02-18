Hamidou Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamidou Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamidou Traore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamidou Traore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hamidou Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamidou Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamidou Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamidou Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamidou Traore 7 Ekim 1996 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Hamidou Traoré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamidou Traore Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini forward management s.a.r.l yapmaktadır. Hamidou Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamidou Traore'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hamidou Traore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamidou_traore_6/

Hamidou Traoreboyu ve yaşı kaç

Hamidou Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamidou Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hamidou Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamidou Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2015 yılında Elazığspor

1 Temmuz 2017 yılında Karabükspor

3 Ağu 2018 yılında Adana Demirspor

10 Ağu 2021 yılında Giresunspor

24 Ağu 2022 yılında Partizan

Hamidou Traore kimdir

Hamidou Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamidou Traore şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cercle Olympique Bamako (-2013)

Hamidou Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 28 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U20 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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Hamidou Traore nereli

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