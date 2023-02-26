Hamidu Abdul Fatawu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamidu Abdul Fatawu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamidu Abdul Fatawu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamidu Abdul Fatawu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamidu Abdul Fatawu 4 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamidu Abdul Fatawu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Divinelinks Sports Group yapmaktadır. Hamidu Abdul Fatawu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hamidu Abdul Fatawu'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamidu Abdul Fatawu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamidu Abdul Fatawu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamidu Abdul Fatawu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamidu Abdul Fatawu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Accra Lions

1 Ocak 2023 yılında Medeama

Hamidu Abdul Fatawu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamidu Abdul Fatawu şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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