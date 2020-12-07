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  3. Hamile eşi için kapı kapı dolaşıp borç istedi! Yardım çığlığını Belediye Başkanı duydu

Hamile eşi için kapı kapı dolaşıp borç istedi! Yardım çığlığını Belediye Başkanı duydu

İstanbul Esenler'de dün sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler yürekleri burktu. Sokakta ağlayarak komşularından borç para isteyen bir adamın o anları kameralara saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, şahsa ulaştıklarını duyurdu.

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen o görüntüler Esenler Belediyesi'ni harekete geçirdi. Komşularından yalvarırcasına borç para isteyen adamın sesini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu duyarak destek çıkmak istedi ancak kendisinin yardım etmeleri için adresini vermediğini söyledi.

''SABAHTAN BERİ BORÇ PARA ARIYORUM''

Yardım isterken ağlayan vatandaşın videoya yansıyan görüntülerinde, "Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum. Allah çarpsın geri öderim. Ne yapacağımı bilmiyorum" dediği duyuluyor.

ŞAHIS ADRESİNİ VERMEDİ

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büşükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise söz konusu kişiye ulaştıklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Göksu açıklamasında ''Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etmiştir. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim'' dedi.


"YARDIM EDECEĞİMİZİ SÖYLEMEMİZE RAĞMEN ADRESİNİ VERMEDİ"

Göksu paylaşımında, "Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etmiştir. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" diye yazdı.

Okan Gül
Video Editörü


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