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Hamile eşini yetiştireyim derken bir çocuğun hayatına mâl oldu!

Şırnak'ta 4 yaşındaki bir çocuk markete giden annesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada hamile eşini hastaneye götürmek isteyen bir kişinin kullandığı seyir halindeki aracın altında kaldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen yaralı çocuk hayatını kaybederken o anlar ise kameraya yansıdı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşanan olayda 4 yaşındaki Davut Işık, markette olan annesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçerken S.Y. isimli bir kişinin idaresindeki minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla  Uludere Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı market kamerasına saniye saniye yansırken polis ise olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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18 Eylül 2020 Cuma 17:33
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