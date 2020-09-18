Hamile eşini yetiştireyim derken bir çocuğun hayatına mâl oldu!
Şırnak'ta 4 yaşındaki bir çocuk markete giden annesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada hamile eşini hastaneye götürmek isteyen bir kişinin kullandığı seyir halindeki aracın altında kaldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen yaralı çocuk hayatını kaybederken o anlar ise kameraya yansıdı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşanan olayda 4 yaşındaki Davut Işık, markette olan annesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçerken S.Y. isimli bir kişinin idaresindeki minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı market kamerasına saniye saniye yansırken polis ise olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
Ağrı'da tekmeli yumruklu kavga! Sosyal mesafe hiçe sayıldı
Kıskançlık krizi az daha genç kadının hayatına mâl oluyordu!
Diyarbakır’da eş dehşeti! Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı
Adana'da sürücü terörü! Otobüs şoförünü darp edip karnından ısırdı
18 Eylül 2020 Cuma 17:33
Benzer Videolar