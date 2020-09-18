Hamile eşini yetiştireyim derken bir çocuğun hayatına mâl oldu!

Şırnak'ta 4 yaşındaki bir çocuk markete giden annesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada hamile eşini hastaneye götürmek isteyen bir kişinin kullandığı seyir halindeki aracın altında kaldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen yaralı çocuk hayatını kaybederken o anlar ise kameraya yansıdı.