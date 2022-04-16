Hamile Giyim Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hamile Giyim Satış Elemanı görev tanımı nedir, Hamile Giyim Satış Elemanı ne iş yapar, Hamile Giyim Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hamile Giyim Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hamile Giyim Satış Elemanı Tanımı;

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Hamile Giyim Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hamile Giyim Satış Elemanı Maaşları

Hamile Giyim Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hamile Giyim Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hamile Giyim Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.65

Meslek Adı :

Hamile Giyim Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hamileler için özel olarak hazırlanmış kıyafetleri, eşyaları satma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hamile Giyim Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterileri güler yüzle karşılamak,

b) Müşterinin ihtiyacına uygun kıyafetleri beğenisine sunmak,

c) Müşteriyi ürün hakkında bilgilendirmek,

d) Beğendiği kıyafetleri denemesine yardımcı olmak,

e) Satış belgelerini tanzim etmek,

f) Kasa noktası yoksa ödemeleri tahsil etmek,

g) Ürünleri paketlemek,müşteriye teslim etmek,

h) Ürünleri askılara asmak,

i) Fiyat etiketlerini değiştirmek, yenilemek,

j) Vitrin, reyon düzenlemesi yapmak,

k) Eksilen biten ürünleri patron / yöneticisine bildirmek,

l) Müşterilerin şikayet ve memnuniyetlerini patron / yöneticisine bildirmek, m) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

n) Mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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