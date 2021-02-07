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Hamile kadın ultrasonda gördüğü yüz ile dehşeti yaşadı!

İskoçya'da doğacak ikiz bebeği için ultrasona giren Jamie-Lee Lickrish isimli 26 yaşındaki hamile kadın, karnındaki bebeklerden birinin yüzünün 2 yıl önce hayatını kaybeden dedesinin yüzüne benzetti. Bir anda dehşete düşen kadın, bu durumun büyükbabasından gelen bir işaret olabileceğini belirtti.

Hamile kadın ultrasonda gördüğü yüz ile dehşeti yaşadı!

İskoçya'da 26 yaşındaki hamile bir kadın, bebekleri için girdiği ultrasonda bebeklerden birinin yüzünde 2 yıl önce büyükbabasının simasını gördü. Bu duruma şaşıran kadın, büyükbabasının bir işaret yolladığını açıkladı.

İskoçya'da yaşayan Jamie-Lee Lickrish isimli hamile kadın, doğacak olan ikiz bebekleri için ultrasona girdi. Görüntülerde bebeklerinden birinin yüzünün, 2 yıl önce hayatını kaybeden dedesinin yüzüne benzediğini gören kadın neye uğradığına şaşırdı. Büyükbabası Thomas Brown'un yüzünü ultrasonda gören kadın, bunun büyük bir işaret olabileceğini düşünüyor. Jamie, biri kız biri erkek olan ikiz bebekler bekliyor.

Hamile kadın ultrasonda gördüğü yüz ile dehşeti yaşadı!

EVE MEDYUM ÇAĞIRDI

Yaşadıklarının ilginç bir tesadüf olmadığını düşünen kadın, evine medyum çağırdı. Görüntülere bakan medyum, Lickrish'e "Görüntüdeki kişi bizzat büyükbaban olabilir. Ayrıca büyükbaban seni gözetliyor." dedi.

Hamile kadın ultrasonda gördüğü yüz ile dehşeti yaşadı!

ÖNCESİNDE MEZARLIĞA UĞRAMIŞ

Hamile kadın, hastaneye gitmeden önce büyükbabasının mezarına gidip onunla konuştuğunu söyledi. Lickrish, büyük babasının kendisine bir işaret vermesini istediğini ve bundan dolayı görüntüdekinin büyükbabası olabileceğini belirtti.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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