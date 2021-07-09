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Hamile kadına kan donduran işkence! Zorla doğum yaptırıp, bebeğini çaldılar

Brezilya'da yaşanan kan donduran olayda 8 aylık hamile kadına kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla doğum yaptırılarak, ardından bebeği çalındı.

Hamile kadına kan donduran işkence! Zorla doğum yaptırıp, bebeğini çaldılar

Brezilya'da kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı. 8 aylık hamile kadın kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar kadına zorla doğum yaptırdıktan sonra, bebeğini çaldılar. Kan donduran olayın ardından anneyi de öldüren saldırganlar kayıplara karıştı.

DOĞUM YAPTIRILDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

8 aylık hamile olan 23 yaşındaki Thaysa adlı 2 çocuk annesi kadın, ilk olarak kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Talihsiz genç kadın, akıl almaz bir vahşet yaşayarak zorla doğum yaptırıldı. Thaysa, doğum yapmasının ardından acımasızca katledildi. Karnındaki bebek de henüz kimliği ve amacı belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı.

Hamile kadına kan donduran işkence! Zorla doğum yaptırıp, bebeğini çaldılar

BEBEĞİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tüyler ürperten olay sonraso talihsiz annenin cansız bedeni güvenlik güçleri tarafından bulundu. Yapılan incelemelerde kadının öldürülmeden önce doğum yaptırıldığı anlaşıldı. Olayın duyulmasının ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Hem kayıp bebek, hem de katillerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Hamile kadına kan donduran işkence! Zorla doğum yaptırıp, bebeğini çaldılar

"TORUNUMUN HAYATTA OLABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Brezilya basınında büyük yankı uyandıran olayla ilgili olarak, kadının doğum esnasında büyük bir acı yaşadığı ve işkenceye maruz kaldığı ifade edildi. Genç anne hayatını kaybederek öksüz kalan 2 çocuk ise babaannelerine verildi. Öldürülen kadının annesi Jacqueline Campos, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Acılı anne açıklamasında "Torunumun hayatta olabileceğine ve Thaysa'nın zorla doğum yaptığına inanıyorum" dedi.

Hamile kadına kan donduran işkence! Zorla doğum yaptırıp, bebeğini çaldılar

23 yaşındaki genç kadının beş yaşında bir oğlu ve yedi yaşında bir kızı olduğu ifade edildi. Yetkililer her iki çocuğun da babaanneleriyle birlikte yaşadığını açıkladı

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