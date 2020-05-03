Hamile kadının aşerdiği erik ve karpuz bir mesajla kapısına geldi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve karpuz ile erik aşeren hamile kadının yardımına Vefa Destek ekipleri koştu.

Gölcük ilçesinde yaşayan ve hamile olan Edanur Aykal, erik ile karpuz aşerdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkıp istediklerini alamayan Aykal, sosyal medya üzerinden Kocaeli Valiliğine, "Saygıdeğer Valim, öncelikle hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim bu mübarek ayda bu berbat hastalıktan bizi alsın çıkarsın inşallah. Benim bir maruzatım olacak, ben iki canlıyım, ondan dolayı çıkamıyorum dışarı bile fakat canım karpuz ve erik istiyor" mesajı atarak yardım istedi. Mesaj üzerine valiliğin yönlendirmesi ile Gölcük Vefa Destek Grubu görevlileri, istediği karpuz ve erikleri Edanur Aykal'a kapısına kadar götürerek teslim etti.

Sosyal medya üzerinden attığı mesaj ile talebinin yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetini yine bir mesajla dile getiren Aykal, "Öncelikle bana zaman geçmeden isteklerimi yetiştiren devletimize ve valimize çok teşekkür ediyorum. Bu mübarek günde yüzümü güldürdünüz, Rabbim de hepimizi güldürsün. Art arda gelenler bitmiyor, Allah sizden razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA