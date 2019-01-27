Hamile karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da 2 aylık hamile karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde yaşandı. Esma K.'nın (23) annesi, evine ziyarete gittiği kızını hareketsiz yatarken buldu. Annenin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, 2 aylık hamile kadının öldüğünü belirledi. Genç kadının cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili Esma K.'nin annesi ile eşi Mahmut K.'nın ifadesine başvurdu. Mahmut K.'nın emniyetteki ifadesinde karısı Esma K.'yı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA