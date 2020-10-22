Hamile kedinin üzerine kaynar su döktü: Anne, 4 yavrusuyla birlikte öldü!

Çin'in Taiyuan kentinde meydana gelen olayda, bir güvenlik görevlisinin hamile olduğunu bilerek ve isteyerek üzerine kaynar su döktüğü kedi, 4 yavrusuyla birlikte öldü.

The Paper gazetesinde yayımlanan haberde, kimlik bilgileri paylaşılmayan ve bir şirkette güvenlik görevlisi pozisyonunda çalışan şahıs, hamile bir kediye saldırıda bulundu. Kedinin üzerine kaynar su dökerek yakan kişi, çalıştığı şirket tarafından işten çıkarılırken yanan anne kedinin tedavi masraflarını üstlendi.

Ancak ağır yaralı bir şekilde veterinere götürülen kedi, çabalara rağmen yaralarına yenik düştü ve karnındaki 4 yavruyla birlikte öldü. Polis tarafından sorgulanan adamın ne ceza alacağı belli değil ancak hukuk uzmanları, yetersiz hayvan yasası nedeniyle ciddi cezalarla karşılaşma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

Olay, Çin'in Twitter benzeri Weibo sitesinde trend olmasının ardından öfkeye yol açtı ve birçok kişi hükümetten hayvan istismarı yasalarını bir an önce uygulamaya almasını istedi.