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Hamile öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle seks yaptı! Partilere katıldılar, kendilerini teyze - yeğen olarak tanıttılar

ABD'nin Miami kentinde hamile bir öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle seks yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenin, öğrencinin telefonuna müstehcen fotoğraflarını yolladığı belirlenirken ikilinin partilerde kendilerini teyze - yeğen olarak tanıttıkları ifade edildi.

Hamile öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle seks yaptı! Partilere katıldılar, kendilerini teyze - yeğen olarak tanıttılar

ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'de skandal bir olay yaşandı. 41 yaşında ve hamile olduğu öğrenilen 41 yaşındaki öğretmen Heiry Calvi, iddialara göre 15  yaşındaki öğrencisine Whatsapp üzerinden müstehcen fotoğraflarını, diğer çocuklarla seks yaptığı görüntüleri gönderdi. 

PARTİLERDE KENDİLERİNİ TEYZE - YEĞEN OLARAK TANITTILAR

Polis soruşturmasında Heiry Calvi'nin çocuğa kredi kartlarından birini verdiği belirtildi. İkilinin birlikte partilere katıldığı, kendilerini teyze ve yeğen olarak tanıttıkları ifade edildi. 

Hamile öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle seks yaptı! Partilere katıldılar, kendilerini teyze - yeğen olarak tanıttılar

BEBEĞİN KİMDEN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Calvi'nin evli olup olmadığı bilinmezken, hamile kadınının karnındaki bebeğin kimden olduğu ise bilinmiyor. 

TUTUKLANDIKTAN SONRA KEFALETLE SERBEST KALDI

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ancak iki gün sonra kefaletle serbest bırakılırken hapisten çıkarken karnını tuttuğu görüldü. 

Hamile öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle seks yaptı! Partilere katıldılar, kendilerini teyze - yeğen olarak tanıttılar

ÇOCUĞUN TELEFONUNDA FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Ayrıca polis, soruşturma kapsamında çocuğun telefonuna el koyduğunda WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğrafları da buldu.

Hamile öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle seks yaptı! Partilere katıldılar, kendilerini teyze - yeğen olarak tanıttılar

Tayfun Altuntaş
Editör
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