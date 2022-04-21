Hamile olan Neslihan Atagül değilmiş! Serra Arıtürk, Kadir Doğulu'dan bebek mi bekliyor? İmam nikahının detayları şaşkına çevirdi! İşte o iddia
Hamile olan Neslihan Atagül değilmiş! Serra Arıtürk, Kadir Doğulu'dan bebek mi bekliyor? İmam nikahının detayları şaşkına çevirdi! İşte o iddia
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün imam nikahlı olduğu söylendi. Bu konu hakkında yorum yapan Arto, "Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile birlikte olması son derece normal" diyerek nedenini açıkladı.