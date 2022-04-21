Hamile olan Neslihan Atagül değilmiş! Serra Arıtürk, Kadir Doğulu'dan bebek mi bekliyor? İmam nikahının detayları şaşkına çevirdi! İşte o iddia Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün imam nikahlı olduğu söylendi. Bu konu hakkında yorum yapan Arto, "Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile birlikte olması son derece normal" diyerek nedenini açıkladı.

1 13 Bir televizyon programına konuk olan Onur Akay, bir dönem adı Serra Arıtürk ile anılan ve oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu hakkında gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulunmuştu.