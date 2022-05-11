Hamile olduğu iddia edilen eski gelin adayı Solmaz Çiros sınırları daha da aştı! Erkeklerle dolu ortamda yaptıklarıyla hayrete düşürdü! "Rabbim ıslah etsin" Bir dönemin fenomen gelin adayları arasında olan yaptığı danslar ve eğlenceli şarkıları ile kısa sürede ünlenen ve şu sıralar hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Solmaz Çiros, son hareketiyle tepki topladı.

1 17 Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın birlikte sunduğu evlilik programında adından söz ettiren Solmaz Çiroz, kısa sürede dikkat çekmiş ve fenomen olmayı başarmıştı.