Hamile olduğu iddia edilen eski gelin adayı Solmaz Çiros sınırları daha da aştı! Erkeklerle dolu ortamda yaptıklarıyla hayrete düşürdü! "Rabbim ıslah etsin"
Hamile olduğu iddia edilen eski gelin adayı Solmaz Çiros sınırları daha da aştı! Erkeklerle dolu ortamda yaptıklarıyla hayrete düşürdü! "Rabbim ıslah etsin"
Bir dönemin fenomen gelin adayları arasında olan yaptığı danslar ve eğlenceli şarkıları ile kısa sürede ünlenen ve şu sıralar hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Solmaz Çiros, son hareketiyle tepki topladı.