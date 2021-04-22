Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? En geniş çaplı araştırma tamamlandı! Aşı, hamileler için güvenilir! Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılarda bir yandan yan etki, bir yandan tek doz tartışmaları sürerken tıp dünyası nihayet hamilelerin aşı yaptırmaları konusuna açıklık getirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nde süren çalışmalar sonucunda, aşının hamileler için güvenilir olduğu ortaya çıktı.

1 12 ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nde (CDC) yğrğtğlen çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Verilere göre, hamileyken aşı yaptırmanın güvenli olduğu ifade edildi.