Hamilelik sonrası sarkmalar konusunda uyardı

Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Erkin Önsal, hamilelik sonrası sarkmalara dikkat çekti.

Abdominoplasti yani karın germe ameliyatının karın bölgesinin orta ve alt kısımlarındaki fazla yağ dokusunun ve bu bölgedeki yağların alınması ile gerçekleşen bir ameliyat olduğunu dile getiren Op.Dr.Erkin Önsal, "Karın bölgesinde yoğun bir şekilde sarkma ve gevşeme olan kişiler için karın germe ameliyatı önerilir. Kadınlarda görülen karın sarkmasının sebepleri çoğunlukla hamilelik ve aşırı kilo kaynaklıdır. Sık kilo alıp vermek de karın bölgesindeki kasların elastikiyetini etkileyerek sarkma ve gevşemeye yol açabilir. Aynı şekilde aşırı kilo vermek de karın bölgesindeki derinin bollaşmasına ve zamanla sarkmasına sebep olur. Eğer kontrollu bir şekilde kilo veremiyorsanız karın sarkması problemi kaçınılmaz olur. Bunların yanı sıra kişinin genetiğinde karın sarkması varsa bu durumdan kaçmak neredeyse imkansızdır. Karın germe estetiğinde fazla olan karın dokusu kesilerek fazla olan deri çıkartılır. Karın bölgesi gerilerek dikilir. İhtiyaç duyulursa gevşeyen ve ayrışan karın kasları onarılarak kişiye daha sıkı bir karın bölgesi oluşturulur" diye konuştu.

Op.Dr.Erkin Önsal, karın germe estetiği kimlere uygun olduğunu konusunda ise; "Abdominoplasti, abdominal duvarınızdaki fazla olan bölgesel yağların, cilt dokusunu ve kasların sıkılaştırılmasını temel alan bir estetik girişimdir. Karın germe ameliyatı, hamilelikten 10 ay sonra yapılabilir. Fakat kişiler tekrar doğum yapmayı planlıyorsa bu sürecin sonunda karın germe ameliyatı olmalarını öneriyoruz. Karın germe ameliyatı kalıcı sonuçlar ortaya çıkarsa da kişi tekrar kilo alır veya hamilelik yaşarsa karın bölgesinde sarkma tekrarlayabilir. Bunun yanı sıra karın germe estetiği aşırı kilolu hastalar için uygun değildir. Kilolu olan kişiler için genellikle kilo verme sürecinin sonunda karın germe estetiği yaptırmalarını öneriyoruz" diye cevap verdi.

Karın germe ameliyatının bir zayıflama tekniği olmadığını anlatan Op.Dr.Erkin Önsal, "Tam tersine karın germe ameliyatı kilo verme işleminin sonunda yapılan bir vücut şekillendirme yöntemidir. Bu nedenle karın germe estetiğini vücut hatlarını düzeltmek isteyen kişilere önerilir. Karın germe ameliyatından önce sigarayı bırakmalı, aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçları almayı kesmelisiniz" dedi.

Op.Dr.Erkin Önsal, Tam karın germe ameliyatı hastanede genel anestezi altında gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Mini karın germe ameliyatı ise sedasyon ve ya lokal anestezi altında yapılabilir. Size hangi ameliyatın uygun olduğuna doktorunuz karar verecektir. Karın germe ameliyatı ortalama olarak 5-6 saat sürer. Göbeğinizin altından açılan 8-10 cm arasındaki bir kesiden içeri girilerek fazla olan karın derisi kesilir. Kalan karın derisi toparlanarak daha sıkı ve düz bir karın meydana getirilir. Ameliyat sırasında ihtiyaç halinde kişinin fazla olan karın yağlarıda alınabilir. Kombine ameliyat seçenekleri sayesinde daha etkili bir değişim yaşayabilirsiniz.

Karın germe ameliyatından uyandıktan sonra karın çevrenizi sarmalayan bir sargı göreceksiniz. Bu sargının amacı ameliyat sonrasında oluşabilecek şişme ve kanamayı en aza indirmek içindir. Bunların yanı sıra deri altına yerleştirilen dren tüpleri de ameliyattan sonraki 24-48 saat içinde alınır. Dren tüpleri alındıktan sonra taburcu olabilirsiniz. Karın germe ameliyatından sonraki birkaç gün karın bölgeniz de gerginlik hissi duymanız çok doğaldır. Bu his birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolur. Ameliyat sonrası dizlerinizin arkasına 1-2 yastık koymanız size rahatlatır.

Tam karın germe ameliyatı yaptırdıysanız iç çamaşırı altına gizlenen 10 cm civarında bir iz kalacaktır. Bu iz çamaşır altına gizlendiği için plajda çok belirgin olmayacaktır" şeklinde konuştu.

Mini karın germe estetiğinin ise karın bölgesinde minimal bir sarkıklık yaşayan kişiler için uygun olduğunu belirten Op.Dr.Erkin Önsal, "Kasık üzerinden girilen küçük bir kesiden mini karın germe ameliyatı gerçekleştirilir. Bu ameliyat sonrasında göbek deliği biraz aşağı çekilmiş gibi görünebilir.

Mini karın germe estetiği 1 ila 2 saat arasında sürer. Tam karın germe ameliyatına göre mini karın germe estetiğinde daha az bir iz kalır.

Karın germe ameliyatından sonra 2-3 gün hastanede kalmanız önerilir. Karın bölgesinin iyileşmesini hızlandırılacak özel korse giymeniz gerekecektir. Ameliyattan bir hafta sonra iş hayatınıza geri dönebilirsiniz. İkinci haftadan itibaren spor hayatınıza hafif egzersizlerle geri dönebilirsiniz. Yoğun spor rutini için en az 3 ay beklemeniz gerekir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA