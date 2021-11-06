Hamileyken koronavirüse yakalanarak ölümden dönen kadın "keşke aşı olsaydım"

Karabük’te yaşayan 26 yaşındaki Kübra Demir ve polis memuru eşi 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Aşısını olan polis memuru eş haastalığı ayakta atlatırken 7 aylık hamile Kübra Demir ise Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bebeği sezaryenle alınan genç kadın, hastalık nedeniye 6 gün boyunca yoğun bakımda zor anlar yaşadı. Yapılan tedavilerin ardından değerleri yeniden normale dönen genç kadın, servise çıkarıldıktan sonra aşı olmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

"KEŞKE AŞI OLSAYDIM"

Çok zor günler geçirdiğini ifade eden Demir, “Sezaryen olup bebeğimi aldılar. Sezaryen olduktan sonra solunum sıkıntısı yaşamaya başladım ve entübe edilerek 6 gün yoğun bakımda kaldım. Çok zor günler geçirdim aşı olmadığım için. Keşke aşı olsaydım. Şu anda çok zor konuşuyorum. Bebeğim 31 haftalıkken doğdu maalesef. Bebeğim şu an kuvözde, o da büyüyecek inşallah” dedi.

"O YOĞUN BAKIM ODASINI ANLATAMAM"

Sosyal medyada okuduklarından dolayı korktuğunu ve bu yüzden aşı karşıtı olduğunu ifade eden Kübra Demir, “Eşim görevi icabı 2 doz Biontech aşısı oldu. Hatta ona bile aşı olmamasını söylemiştim. Ama virüse yakalanınca eşim bu hastalığı ayakta atlatırken, ben çok ağır bir şekilde entübe olarak resmen ölümden döndüm. O yoğun bakım odasını anlatamam bile. Ölümden döndüm. Herkes mutlaka aşısını olsun, hamileler özellikle” diye konuştu.

"MASKE MESAFE İŞİNİ ÖNEMSEMEZ OLDUK"

Kübra Demir'in durumuyla ilgili konuşan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Doç. Murat Acat ise ‘’Tüm halkımıza özellikle aşı olmayanlara bir an önce aşılarını yaptırmalarını, 2 doz aşı olanlarından 3. doz aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bir de maske mesafe işini fazla önemsemez olduk. Bunun en büyük delili, geçen sene bu mevsimlerde fazla grip hasta görmüyorduk. Bu sene daha fazla grip hastası görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de toplum da maske, mesafe ile ilgili olarak gevşeme olması. Hastamız 31 haftalık gebe bir hastamızdı. İlk önce bebeği sezaryen ile alınarak kuvözde bulunuyor. Kendisi ise hastalığı ağır geçirdi. Yoğun bakımda entübe oldu ve yapılan tedavi ile servise çıktı. Solunum kaslarını ve diğer kasları güçlendirmeye yönelik egzersizlere başladık. İnşallah önümüzdeki hafta taburcu edeceğiz” şeklinde konuştu.