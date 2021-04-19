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  3. Hamileyken koronavirüse yakalanmasıyla bebeğini kaybeden kadın yaşamını yitirdi

Hamileyken koronavirüse yakalanmasıyla bebeğini kaybeden kadın yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde koronavirüse yakalandıktan sonra bebeğini kaybeden genç kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hamileyken koronavirüse yakalanmasıyla bebeğini kaybeden kadın yaşamını yitirdi

İlçeye bağlı Filyos beldesinde yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı, 2015 yılında Kemal Sancı ile evlendikten bir süre sonra tüp bebek tedavisi görmeye başladı.

Bu esnada İstanbul'a yerleşen Sancı, gebeliğinin 5. ayında korona virüsüne yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan hamile kadının gebeliği, korona virüs tedavisi sırasında sonlandırıldı. Bebeğini kaybettikten sonra fenalaşan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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