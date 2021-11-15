Hamileyken koronavirüse yakalanmıştı! Neslihan Mermertaş Karaağaç, hayatını kaybetti, kızının yanına defnedildi

Edinilen bilgilere göre Akçaabat ilçesindeki Ali Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan 35 yaşındaki İngilizce öğretmen Neslihan Mermertaş Karaağaç ikinci kez anne olmak için gün sayarken koronavirüs salgınına yakalandı. Yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalanan Karaağaç durumu ağırlaşınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI, AMA HAYATINI KAYBETTİ

Burada Karaağaç’ın 5 aylık kız bebeği, 2 hafta önce sezaryenle alındıktan sonra kuvöze koyuldu. Ancak bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

BEBEĞİNİN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA TOPRAĞA GÖRÜLDÜ

Vefat eden bebeğini göremeyen Karaağaç, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelere karşın durumu kötüleşen Karaağaç, hayatını kaybetti. Neslihan Mermertaş Karaağaç'ın cenazesi, bebeğinin de defnedildiği ilçedeki mezarlıkta bugün toprağa verildi.