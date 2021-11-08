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  3. Hamilton, Brezilya'da adeta şov yaptı! Onca cezaya rağmen ipi göğüsledi!

Hamilton, Brezilya'da adeta şov yaptı! Onca cezaya rağmen ipi göğüsledi!

Formula 1'de sezonun 19. yarışı Brezilya'da koşuldu. Cezalara rağmen müthiş bir performans gösteren Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarışı en ön sırada bitirdi. Verstappen ise, rakibinin arkasından gelerek ikinci oldu.

Hamilton, Brezilya'da adeta şov yaptı! Onca cezaya rağmen ipi göğüsledi!

Formula 1'de son yarışı zaferle sonuçlandıran Verstappen ve ikinci Hamilton arasındaki kıyasıya rekabet sürerken Brezilya Grand Prix'sinde büyük yarış geldi çattı. Şampiyonanın19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Sezonun 19. mücadelesi, Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 10. cepten başlayan Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bul-Honda sürücüsü Max Verstappen'i 59. turda geçerek ilk sıranın sahibi oldu. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Hamilton, sezonun 6'ncı, kariyerinin 101. birinciliğine ulaştı.

Verstappen, liderin 10.4 saniye arkasında 2'nci, Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 13.5 saniye gerisinde 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 318,5'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14'e indirdi.

Sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si 21 Kasım'da yapılacak.

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1Netherlands Max Verstappen332.5
2United Kingdom Lewis Hamilton318.5
3Finland Valtteri Bottas203
4Mexico Sergio Perez178
5United Kingdom Lando Norris151
6Monaco Charles Leclerc148
7Spain Carlos Sainz Jr.139.5
8Australia Daniel Ricciardo105
9France Pierre Gasly92
10Spain Fernando Alonso62

 

 

 

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