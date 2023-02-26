Hamilton Piedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamilton Piedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamilton Piedra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamilton Piedra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamilton Piedra 20 Şubat 1993 tarihinde Loja şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Hamilton Emanuel Piedra Ordonez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamilton Piedra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JLDA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hamilton Piedra'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamilton Piedra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamilton Piedra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamilton Piedra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamilton Piedra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Cuenca B

1 Ocak 2011 yılında Dep. Cuenca

23 Ocak 2018 yılında Independiente

6 Ocak 2021 yılında Manta FC

31 Aralık 2021 yılında Independiente

4 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Hamilton Piedra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamilton Piedra şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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