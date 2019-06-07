Hamit Altıntop, millileri yalnız bırakmadı

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye'nin Arnavutluk ile karşı karşıya geldiği maçı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Milli Takımı yalnız bırakmadı. 3 Haziran'da yapılan TFF Başkanlık Seçiminde yeni Başkan Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesinde yer alan Altıntop, Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında oynanan Türkiye- Arnavutluk maçını tribünden takip etti.

Kaynak: İHA