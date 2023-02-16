Hamit Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamit Bayraktar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamit Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamit Bayraktar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hamit Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamit Bayraktar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamit Bayraktar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamit Bayraktar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamit Bayraktar 2 Eylül 1992 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamit Bayraktar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamit Bayraktar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hamit Bayraktar'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamit Bayraktar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamitaleynaa/

Hamit Bayraktarboyu ve yaşı kaç

Hamit Bayraktar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamit Bayraktar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Hamit Bayraktar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamit Bayraktar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2011 yılında Trabzonspor U21

12 Eylül 2012 yılında A.Sebatspor

19 Ekim 2012 yılında Araklıspor

11 Eylül 2013 yılında O.Hisar Kanuni

12 Eylül 2014 yılında Karadere Spor

28 Ağu 2015 yılında Yomra Spor

21 Ağu 2019 yılında Osmaniyespor FK

21 Ocak 2021 yılında Kızılcabölük

16 Ağu 2021 yılında Kahramanmaraş

20 Ocak 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

1 Eylül 2022 yılında Kuşadasıspor

Hamit Bayraktar kimdir

Hamit Bayraktar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamit Bayraktar şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Hamit Bayraktar nereli

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