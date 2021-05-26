HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

HAMİT KOCABEY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hamit Kocabey, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu Hakimler Savcılar Kurulu’na getirildi. Malatya Akçadağ'da 1961 yılında yılında dünyaya gelen Hamit Kocabey, 60 yaşındadır. Kocabey, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimi almıştır. Kocabey sonrasında Gazi Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ise doktora eğitimlerini tamamlamıştır.

Kocabey, 1979-2000 yılları arasında TSK bünyesinde muvazzaf asker olarak görev yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay görev olarak yapan Kocabey 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti ve Ankara’da Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığa başladı. 2017 yılına kadar serbest avukatlığa devam etti.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu, Türk Enerji Sendikası, Türk Diyanet Vakıf Sendikası, Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası ve bir çok özel kuruluşun danışmanlığı ve avukatlığını yapmıştır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Hamit Kocabey, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hamit Kocabey 26 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan son oylama ile Hakimler Savcılar Kurulu’na getirildi.