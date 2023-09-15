Hamitler için acil eylem planı devrede

Bursa'da Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda konutlara yakın olan bölümde depolamanın başlamasıyla birlikte yaşanan koku sorununa karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından acil eylem planı devreye alındı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hamitler için acil eylem planı devrede

Bursa'da Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda konutlara yakın olan bölümde depolamanın başlamasıyla birlikte yaşanan koku sorununa karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından acil eylem planı devreye alındı. Kokudan etkilenen 7 mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle toplantı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla, bölgede sokak köpeklerinin kontrol altına alınması, file sistemiyle uçuşan atıkların önlenmesi, ağaçlandırma ve ilaçlama gibi geniş bir çalışma başlatıldı.

Bursa'da 1995 yılında beri kullanılan Yenikent Katı Atık Depolama Sahası'ndan kaynaklanan koku şikayetleri, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda da gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem yapılması planlanan Batı Katı Atık Entegre Tesisi ile ilgili süreci hem de Yenikent Depolama Sahası çevresindeki mahallelerin yaşadığı sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaları meclis üyeleri ile paylaştı. Hafta başında kokudan en fazla etkilenen 7 mahallenin muhtarı, mahalle sakinleri, bölgedeki okul müdürleri, ilgili meclis komisyonu üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla geniş bir toplantı yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Onay çıktı, süreç başlıyor

Yenikent sahasının kapatılmasının 2019'da kendisinin seçim vaadi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Büyük bir gayretle bu süreci açmaya çalışıyoruz Allah'a hamdolsun hiçbir engelimiz kalmadı. Yeni tesisle ilgili Cumhurbaşkanlığından onay da çıktı. Yenikent'te artık "Y" vadisine geçilmesiyle biraz konut bölgesine yaklaşıldı. Eskiden şikayet eden 13-14 mahalle vardı. Artık şikayet eden mahalle sayısı 7. Fakat 1-2 kişi de olsa şikayet eden vatandaşlarımız var nihayetinde. Aksi bir durum olmazsa "yap-işlet-devret'le yapacağımız ve çöpün de yüzde 70 civarında azalacağı, açıkta asla çöpün olmayacağı, gerekli ayrıştırmanın yapılarak ekonomiye kazandırılacağı fabrika misali büyük bir tesis yapıyoruz. Ne kadar iyi iş yaptığımızı hep birlikte göreceğiz. Kayapa'daki vatandaşlarımızın zerre şüphesi olmasın. Şuan onları 10'larca hafriyat kamyonu, taş kamyonu rahatsız ediyor. Onların bu sorununu da çözüm olacağız inşallah. Onlara müthiş bir çevre yolu da yapacağız. Dolayısıyla mahalle içerisine girmeden, tamamen usulüne uygun bir şekilde ortamın oluşmasını 1 - 1,5 yıllık süreç zarfında sağlayacağız. Ne kadar hayırlı bir iş yaptığımızı göreceksiniz. Bugün insanların anlaması çok mümkün değil ama 5-10-20 yıl sonra, bazıları "hayır" demiş olsa bile bu meclisi hayırla yad edecekler. Keşke bugüne kadar bu itirazlar yapılmasaydı. Bazı davalar, mahkemeler açılmasaydı. Belki bugüne kadar bu tesisi açmış ve devreye koymuş olacaktık. Ama inşallah bittiğinde bu keyfi hep beraber yaşarız" diye konuştu.

Ekipler sahada

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da bölge sakinlerinin artan şikayetleri üzerine Yenikent sahası çevresinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşların şikayetine konu olan, koku, poşet atıklarının etrafa dağılması, başı boş köpekler ve artan sinek popülasyonu ile ilgili tüm birimlerin sahada tespitleri yaptığını kaydeden Akhan, "File sistemiyle çöp poşetlerinin dağılmasını engelleyecek sistemler üzerinde çalışıyoruz. Başıboş köpeklerin çevreye dağılmasıyla ilgili tesis çevresinde tel örgütlerin kontrol edilmesinin yanında Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüzün yapacağı çalışmalar var. Mahalle içinde kokuya sebep olan çöp kovaları ilaçlanıyor. Sinekle alakalı, bölgede hayvancılık tesisleri var. O tesislerin kaldırılmasıyla alakalı kararları alıyoruz. İlaçlamayla alakalı 7 mahallede düzenli ilaçlama yapıyoruz. Yenikent sahasının etrafında ağaçlandırma çalışması yapacağız. Alanın çevresinde giderlerle ve terfi istasyonuyla alakalı tedbirler alınıyor, BUSKİ çalışma başlattı. İnşallah 3 hafta içinde sonuçlarını alacağız. Bölgedeki tozlanmanın engellemesiyle alakalı düzenli sulama yöntemleri belirlendi. Tüm çalışmaları günlük olarak takip ediyoruz" dedi.

Hamitler için acil eylem planı devrede

Hamitler için acil eylem planı devrede

Hamitler için acil eylem planı devrede

Hamitler için acil eylem planı devrede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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