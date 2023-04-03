Hamlet Aleksanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamlet Aleksanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamlet Aleksanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamlet Aleksanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamlet Aleksanyan 3 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Համլետ Ալեքսանյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamlet Aleksanyan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına - tarihinde katılmıştır. Hamlet Aleksanyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamlet Aleksanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamlet Aleksanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamlet Aleksanyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
Hamlet Aleksanyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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