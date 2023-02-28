Hamlet Asoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamlet Asoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamlet Asoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamlet Asoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamlet Asoyan 13 Ocak 1995 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Համլետ Ասոյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamlet Asoyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamlet Asoyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamlet Asoyan'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamlet Asoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamlet Asoyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamlet Asoyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamlet Asoyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Pyunik II

1 Temmuz 2015 yılında Alashkert II

9 Ocak 2016 yılında Gandzasar

1 Ocak 2017 yılında Homenetmen

2 Şubat 2018 yılında Artsakh Erewan

16 Ocak 2019 yılında Gandzasar

3 Ağustos 2020 yılında FC Sevan

28 Şubat 2021 yılında L. Artsakh

1 Ağustos 2021 yılında Alashkert II

1 Şubat 2022 yılında L. Artsakh

20 Temmuz 2022 yılında FC Van

Hamlet Asoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamlet Asoyan şuan FC Van takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Hamlet Asoyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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