Hamlet Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamlet Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamlet Minasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamlet Minasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamlet Minasyan 15 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Համլետ Մինասյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamlet Minasyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamlet Minasyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Hamlet Minasyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamlet Minasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamlet Minasyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamlet Minasyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamlet Minasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında BKMA Erivan

Hamlet Minasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamlet Minasyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hamlet Minasyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Etschmiadsin ( - 06/2019), FC Erewan (07/2019 - )

Ermenistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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