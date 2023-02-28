Hamlet Mnatsakanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamlet Mnatsakanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamlet Mnatsakanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamlet Mnatsakanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamlet Mnatsakanyan 21 Ağustos 2002 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Համլետ Մնացականյան şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamlet Mnatsakanyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hamlet Mnatsakanyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamlet Mnatsakanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamlet Mnatsakanyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamlet Mnatsakanyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamlet Mnatsakanyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shirak II

1 Temmuz 2021 yılında Shirak Gyumri

Hamlet Mnatsakanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamlet Mnatsakanyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.