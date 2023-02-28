Hamlet Sargsyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamlet Sargsyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamlet Sargsyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamlet Sargsyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamlet Sargsyan 20 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Համլետ Սարգսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamlet Sargsyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hamlet Sargsyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamlet Sargsyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamlet Sargsyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamlet Sargsyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamlet Sargsyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Urartu II

1 Temmuz 2022 yılında FC Urartu

18 Ocak 2023 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2024 yılında FC Urartu

Hamlet Sargsyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamlet Sargsyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Hamlet Sargsyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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