Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) görev tanımı nedir, Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) ne iş yapar, Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) Tanımı;

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Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) Maaşları

Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.50

Meslek Adı :

Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilecek ürün ve yarı ürünler için gerekli olan hammaddeleri üretim kartlarına göre hazırlayan, ilgili bölüme teslim eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Hammadde stok durumunu ölçü ve tartı aletleri ile tespit etmek, eksik olanları tamamlanmak üzere yetkililere bildirmek,

b) Ürün ve yarı ürünlerin imalatında kullanılacak hammaddeyi üretim kartları doğrultusunda hazırlamak,

c) Laboratuar bölümünden reaktörlerin şarj bitimi ve hammadde dolum zamanını öğrenmek,

d) Üretim kartlarında ki bilgiler doğrultusunda her reaktör için katı, sıvı, toz hammaddeyi istenen miktarda hazırlamak ve ait olduğu reaktör numarasını yazmak,

e) Hazırlanan hammaddeleri reaktörlerin bulunduğu alana taşımak ve üretim formenini bilgilendirmek,

f) Ürün şarjının bozulmasını önlemek amacıyla gerektiğinde, üretimde kullanılacak, hammadde miktarını, şarj süresini reaktör işçilerine bildirmek,

g) Bölümünün genel temizliğini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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