Hampus Dahlqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Dahlqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hampus Dahlqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hampus Dahlqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hampus Dahlqvist 21 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hampus Dahlqvist Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Thomas Andersson yapmaktadır. Hampus Dahlqvist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Hampus Dahlqvist'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hampus Dahlqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hampus Dahlqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hampus Dahlqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hampus Dahlqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında IFK U19

15 Şubat 2017 yılında Ljungskile

1 Ocak 2019 yılında Lindome GIF

9 Şubat 2021 yılında Örgryte

Hampus Dahlqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hampus Dahlqvist şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IFK Göteborg

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.