Hampus Finndell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Finndell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hampus Finndell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hampus Finndell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hampus Finndell 6 Haziran 2000 tarihinde Västerås şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hampus Finndell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hampus Finndell, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Hampus Finndell'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hampus Finndell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hampusfinndell/

Hampus Finndell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hampus Finndell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hampus Finndell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hampus Finndell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Groningen U19

1 Temmuz 2017 yılında Groningen U21

1 Ocak 2018 yılında Djurgården

27 Ocak 2020 yılında Dalkurd

31 Aralık 2020 yılında Djurgården

Hampus Finndell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hampus Finndell şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hampus Finndell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IK Franke, IF Brommapojkarna (2012-2016)

İsveç U21 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.