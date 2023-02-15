Hampus Gustafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Gustafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hampus Gustafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hampus Gustafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hampus Gustafsson 20 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hampus Gustafsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linus Jacobsson yapmaktadır. Hampus Gustafsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hampus Gustafsson'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hampus Gustafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hampus Gustafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hampus Gustafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hampus Gustafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında IFK Värnamo U19

1 Ocak 2020 yılında Värnamo

9 Haziran 2022 yılında Åtvidabergs FF

24 Haziran 2022 yılında Värnamo

5 Ağu 2022 yılında Åtvidabergs FF

30 Kasım 2022 yılında Värnamo

Hampus Gustafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hampus Gustafsson şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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