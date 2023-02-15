Hampus Nasstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Nasstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hampus Nasstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hampus Nasstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hampus Nasstrom 18 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gunnar Hampus Näsström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hampus Nasstrom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hampus Nasstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hampus Nasstrom'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hampus Nasstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hampus Nasstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hampus Nasstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hampus Nasstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Smedby AIS

1 Ocak 2015 yılında Lindö FF

30 Mart 2016 yılında IK Sleipner

29 Ocak 2018 yılında Sylvia

9 Şubat 2022 yılında Värnamo

Hampus Nasstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hampus Nasstrom şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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