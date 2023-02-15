Hampus Pauli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Pauli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hampus Pauli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hampus Pauli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hampus Pauli 5 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hampus Pauli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hampus Pauli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 6 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Hampus Pauli'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hampus Pauli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hampus Pauli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hampus Pauli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hampus Pauli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında BoIS U19

6 Haziran 2020 yılında Landskrona

Hampus Pauli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hampus Pauli şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Vellinge IF (-2019), Landskrona BoIS (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.