Hampus Zackrisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Zackrisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hampus Zackrisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hampus Zackrisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hampus Zackrisson 24 Ağu 1994 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Hampus Zackrisson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hampus Zackrisson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Hampus Zackrisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 2 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Hampus Zackrisson'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hampus Zackrisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hampus Zackrisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hampus Zackrisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hampus Zackrisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2015 yılında Degerfors

2 Ocak 2018 yılında Varbergs BoIS

Hampus Zackrisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hampus Zackrisson şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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