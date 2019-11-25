Hamsi bolluğu var, palamut ise 25 TL

Karadeniz'de balıkçılar bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Ancak tezgahlarda palamut, tükenmek üzere.

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, palamutun az olduğunu ifade etti. Karabulut, "Çıktı ama palamut az geliyor. Kayıklarda 10-15 kasa palamut çıkıyor, 100-150 adet oluyor. Bunların da gramları 350-400 gram civarında. Geçen hafta daha pahalıydı, 250 gramı 25 TL'ydi, bu hafta biraz daha düşüş yaşandı, 400 gramı 25 TL ama yoğunluk yok palamutta. Gündemde hamsi var şuan, hamsi daha fazla satılan balıklardan" dedi.

Balıkçılar, Karadeniz'in en önemli limanlarından Sinop'un uzun süredir hamsinin yatağı olduğunu, ancak mevsim nedeniyle hamsinin Artvin bölgesine yol aldığını ifade ettiler.

Kaynak: İHA